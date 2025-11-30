Abdullah Avcı, Süper Lig'e Rizespor ile dönüyor!

Çaykur Rizespor, sahasında ağırladığı Kayserispor'a 1-0'lık skorla kaybetti. Karadeniz ekibinde mağlubiyet ayrılık da getirdi.



Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, canlı yayında görevini bıraktığını açıkladı. "Bu takımın yeni bir nefese ihtiyacı var" diyen deneyimli hoca, "Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Sabah gazetesinin haberine göre , Rizespor, görevinden ayrılan İlhan Palut yerine Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı.



Trabzonspor'da ikinci dönemindeki görevinden ağustos 2024'te ayrılan Abdullah Avcı, daha sonra takım çalıştırmamıştı.



