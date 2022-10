Abdullah Avcı: 'PSG'den sonra Monaco'

UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco ile karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, futbolculardan Marek Hamsik ile birlikte basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Avcı, "Her iki formasyonda da hazırlığımızı yaptık. Her iki formasyona karşı savunmada ve hücumda neler yapacağımızın hazırlıkları analiz olarak yapıldı. Fransa'nın yaş ortalaması düşük takımlarından biri Monaco. Kendi liglerinde de PSG'den sonra en fazla pozisyona giren rakip. Grupta herkesin birbirine yakın puan ortalaması var. Yarın bence grubun hem iki kaliteli takımı hem de gruptan çıkmak için büyük bir adım bir müsabakaya çıkacağız. Umarım bu adımı kendi lehimize en iyi şekilde atıp, buradan sonraki maçlarda daha sağlıklı, daha iyi avantajlı gidebilmek için bu akşamki antrenmandan sonra en iyi şekilde odaklanmış olacağız" dedi.



Trabzonspor'un Monaco'ya göre daha fazla tecrübeli oyuncusunun sorulması üzerine Avcı, "Oyundaki performans belirleyici olur. Bu maçları oynamış oyuncumuzun sayısının fazla olması bir avantaj gibi dursa da, bizim için şöyle bir durum var. Bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Deneyimli oyuncularımız var. Monaco, 24.5 yaş ortalaması, Fransa'nın şu an en değerli takımlarından birisi. Bence iyi bir müsabaka olacak. Her iki takım da kazanmak isteyecek. Detaylar bunu belirleyecek. Umarım yarın buradan en iyi şekilde oyunun başından sonuna kadar her anı doğru oynayarak karşılığını alırız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Deneyimli teknik adam ayrıca, "Tabii ki bizim bir felsefemiz var. Ama şu maçta bekleyeceğiz, şu maçta hücum oynayacağız diye değil. Kazanmak olarak ne gerekiyorsa oyun olarak onu oynayacağız. Önceliğimiz oyunu doğru oynamak, sahada organizasyonumuzun ve planlarımızı doğru şekilde işlemesidir. Bunun içinde doğru bir sonuç alıyorsak, bir hafta sonraya avantajlı gidecektir. Ben yarın öncelikten çok doğru bir oyunun bizim için her zaman öncelik olduğunu düşünmüş ve öyle uygulamışımdır." şeklinde konuştu.



Marek Hamsik ise, "Hocamızın bahsettiği gibi puan durumuna bakınca, birbirine denk, birbirine aynı puana sahip takımların mücadelesi olacak. İki takım için de zor bir maç olacak. Rakibimize baktığımızda kalitesi yüksek oyunculardan kurulu, hızlı, fiziksel özellikleri öne çıkan bir takım olduğunu görüyoruz. Maça iyi hazırlandık. İki takım da sonuç almak istiyoruz. Gruptan çıkmak istiyoruz, iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Arka arkaya 2 maç oynayacağız rakibimizle, ikisi de kolay olmayacak." yorumunda bulundu.



Slovak yıldız, bu maçları sevdiğini belirterek, "35 yaşındayım, daha önce Napoli formasıyla Avrupa'da birçok önemli maçta yer alma fırsatı buldum. Ben bu tür maçları seven bir oyuncuyum. Önemli takımlara karşı önemli maçlara çıkıyorsunuz. Kolay olmayacak ama kendimi iyi hissediyorum. Sakatlığımı atlattım, takımla olmaktan mutluyum." dedi.



Abdullah Avcı ise Hamsik'in sözlerinin ardından, "Biz onu sahanın içinde görmek istiyoruz. O hem dünya futbolu hem de bizim için özel bir oyuncu. Umarım, sakatlanmadan hep sahada olur. O, sahada kalabildiği kadar kalsın." değerlendirmesini yaptı.





