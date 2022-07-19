Abdullah Avcı'nın saha içi gölgesi; Hamsik

Trabzonspor'a geçen sezon başında katılan ve kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanan Marek Hamsik bu yıl da takımın en önemli kozlarından biri olacak.



Teknik direktör Abdullah Avcı kafasındaki oyunu taktikleri çok kolay anlayıp, kusursuz uygulayan tecrübeli isim üzerinden kuruyordu. Geride kalan sezon 'sahadaki beyni' sayesinde planları eksiksiz işlemişti. Avcı, bu yıl da takımı saha içinde doğuştan lider Hamsik üzerinden kontrol edecek. Hamsik, geçen sezon 32 resmi maçta 2 gol, 4 asist ile oynamıştı.



TAKIMA ODAKLANDI



Marek Hamsik, Trabzonspor'a daha faydalı olabilmek ve yeni neslin önünü açmak için Slovakya Milli Takımı'ndan affını istemişti. Tecrübeli yıldız bu kararıyla tamamen Bordo-mavili ekine konsantre olabilecek.



5 MADDEDE MAREK HAMSIK'İN ÖNEMİ



1 - Hem konuşarak hem elleriyle yönlendirerek takım arkadaşlarının saha içinde doğru pozisyon almasını sağlıyor.



2 - Avcı'nın istediği pas oyunu, topa hakimiyet, geriden hızlı oyun kurma ve önde baskı konularında takıma liderlik yapıyor.



3 - Takımın maç içinde zorlandığı anlarda ekstra sorumluluk alıyor. Bu bölümlerde topu daha çok ayağına alarak arkadaşlarını rahatlatıyor. Rakip baskıyı kırıyor.



4 - Aktif dinlendiği bölümlerde kendini çizgiye atıyor. Oyunu buradan kuruyor. Takım arkadaşlarının sorumluluk almasını sağlıyor. Onlara moral veriyor.



5 - Sadece saha içinde değil, saha dışında da iyi bir örnek. Profesyonele yakışır şekilde yaşıyor. Gençlere deneyimlerini aktarıyor. Onları sürekli cesaretlendiriyor.





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