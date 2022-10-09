LARSEN VE EREN'İN PERFORMANSI DÜŞTÜ

SAKAT OYUNCULAR VAR

AVCI YENİ BİR FORMÜL ARIYOR

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'da sağ bek Larsen ve sol bek Eren Elmalı, her maçta forma giydi. Yorgunluk belirtileri olan ve performansları düşen iki isim için Abdullah Avcı çözüm arıyor.Bordo-mavililerde sezon başı transfer edilen Larsen ve Eren tüm maçlarda görev yaptı. İkili, aynı zamanda ülke milli takımlarında da oynadılar. Yedekleri sakat olduğu için hiç dinlenemeyen iki oyuncunun performansları da düşmeye başladı.Sürekli bindiren, savunma kadar hücumu da aksatmayan iki futbolcunun pas ve orta kaliteleri düştü. Teknik direktör Abdullah Avcı da bu duruma bir çözüm arıyor. Sağ bekte Serkan Asan sakat. Bruno Peres takımla çalışmaya yeni başladı.Bu bölgede zaman zaman görev alan Dorukhan Toköz'ün de aynı şekilde sakatlığı sürüyor. Solda ise Eren Elmalı'nın direkt bir yedeği yok. Ancak Stefano Denswil bu bölgede de görev yapabiliyor. Avcı'nın Stryger ve Eren'i dinlendirecek bir formül aradığı öğrenildi.