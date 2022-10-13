Abdullah Avcı: 'Bugün varım, yarın yokum'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



Avcı yaptığı paylaşımda, "Unutmayın. Biz ılık bir bahar rüzgarı olmak için gelmedik. Fırtına olup esmek için geldik." ifadelerini kullandı.



İşte Abdullah Avcı'nın paylaşımının tamamı:



"Trabzonspor'a geldiğim ilk gün, en çok istediğim şey, şampiyon olmaktı. Bu şehrin de, bu kulübün de buna ihtiyacı vardı. Bütün planlarımızı bu hedef üzerine kurduk. Uzun bir bekleyişten sonra ligi domine ederek gelen şampiyonluk, hepimizi mutlu etti, coşkuyla kutlandı ve tarihteki yerini aldı.



"GEÇMİŞLE ÖVÜNMEK ZAMAN KAYBIDIR"



Beni tanıyanlar bilir. Geçmişle övünmek zaman kaybıdır derim. Geçmişte kazandıklarımızı geleceğimize nasıl taşırız derseniz, işte bunu daha çok önemserim. Her sezon sonu, her takımda bazı değişiklikler olur. Bizde de oldu. Ama bizdeki değişiklikler, geleceğin Trabzonspor'unu şekillendirmek için oldu. Bir sonraki sezonu değil, takımın geleceğini düşünerek oldu. Sezonun ilk 10 haftasını değil, tamamını hedefleyerek oldu. Uzun yıllar sonra 1 kez şampiyon olmayı değil, her sene zirvede olmayı planlayarak oldu.

Önce zihinlerde, sonra sahada, daima zirvede kalacak, kalıcı bir şampiyonluk kültürü yaratmak için oldu.



"ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ"



Ben ve ekibim, şüphesiz sayın başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize (ve kalbimde çok özel bir yeri olduğu için ismini söylemeden geçemem - Ertuğrul Doğan başkanımıza) çok şey borçluyuz. Büyük fedakarlık gösterdiler. Geçen sezon boyu olduğu gibi, sabretmesi hiç de kolay olmayan bu sancılı dönüşüm sürecinde de bize inandılar. Trabzonspor'un yeniden şekillenme hayaline destek verdiler. Kendilerine, ve bu dönüşüm sürecini bilinçle ve aklı selim ile fark eden, destekleyen herkese şükranlarımı sunuyorum.



Twitter hesabımı açtığım günden itibaren buraya bıraktığınız her kelimeyi önemsiyorum. Ben ve ekibim yazdıklarınızı okuyoruz. Bu takıma olan sevginize, desteğinize, yapıcı eleştirilerinize büyük saygı duyduğum için, ve içinizde oyunu okuma yeteneği yüksek, bilinçili bir zümre olduğu için, bu mektubu ilk kez ve sadece buradan paylaşıyorum.



"BUGÜN VARIM YARIN YOKUM"



Ben bir profesyonelim. Bugün varım, yarın yokum. Her zaman her şeyi bildiğimi de iddia etmiyorum. Ama şunu biliyorum; Geleceğin Trabzonspor'u inşa ediliyor. (İyi niyetli olmayanlar, bu cümleye bakıp takımın yaş ortalamasından bahsedebilir. Ama siz her demecimi takip edenler, ne demek istediğimin farkındasınız) Bir bütün olarak bunu ne kadar hızlı fark eder, takımınıza kayıtsız şartsız destek olursanız, bu düş o kadar hızlı gerçekleşecek.



İşte bu yüzden bazı şeyleri aracısız, kesintisiz, en yalın haliyle duyun, meselelere dışarıdan değil içeriden bakın, bakış açınızı ve kalbinizi genişletin, bu takıma, oyuncularına, yönetimine, hedeflediklerine kayıtsız şartsız güvenin istiyorum.



"BAHAR RÜZGARI OLMAK İÇİN GELMEDİK"



Unutmayın. Biz ılık bir bahar rüzgarı olmak için gelmedik. Fırtına olup esmek için geldik. Bu takıma, bu toprağın çocuklarına, ailemizin her yeni evladına, anlık sonuçlara yenilmeden, bir bütün olarak güvenin, eskisinden daha çok inanın ve bunu onlara hissettirin.

Son olarak... Kasım ayına az kaldı. Sevgilerimle."





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