30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
19:00
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
19:00
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
21:30
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
21:30
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
19:00
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
19:00
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
21:30
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
21:30
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
1-053'
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
1-247'
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
0-048'
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
0-352'
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
19:30
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
1-040'
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
0-040'
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-141'
30 Ağustos
Wolves-Everton
1-241'
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
19:30
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
18:00
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
20:00
30 Ağustos
Girona-Sevilla
20:30
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
22:30
30 Ağustos
Bologna-Como
19:30
30 Ağustos
Parma -Atalanta
19:30
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
21:45
30 Ağustos
Pisa-Roma
21:45
30 Ağustos
Lorient-Lille
18:00
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
20:00
30 Ağustos
Toulouse-PSG
22:05
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
0-011'
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
19:45
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
21:00
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
22:00

ABB FOMGET, üçüncülük maçında Helsinki'yi 3-2 yendi

Finlandiya temsilcisi Helsinki'yi 3-2 mağlup edn ABB FOMGET, adını Avrupa Ligi'ne yazdırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, Finlandiya'da UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu üçüncülük maçında Helsinki'yi 3-2 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Ankara ekibi, başkent Helsinki'nin ev sahipliği yaptığı 7. grup üçüncülük mücadelesinde ev sahibi ülke takımı Helsinki ile karşı karşıya geldi.

Helsinki Futbol Stadı'nda oynanan müsabakada başkent temsilcisi, 40. dakikada Maria Alves, 70. dakikada Ana Dias ve 80. dakikada Armisa Kuc'un golleriyle galibiyete uzandı. Helsinki'nin gollerini ise dakika 45+3'te Seivisto, 90+8'de de Heroum kaydetti.


Başkent temsilcisi bu galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

ABB FOMGET'in UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı rakipler pazar günü çekilecek kurayla belli olacak.

Ankara ekibi, 27 Ağustos'ta Finlandiya'da UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu yarı finalinde Çekya temsilcisi Slavia Prag'a 2-1 yenilmişti.

