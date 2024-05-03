Aaron Boupendza'nın çenesi kırıldı

MLS ekiplerinden FC Cincinnati forması giyen Aaron Boupendza talihsiz bir sakatlık geçirdi.
Kulüp, saha dışında sakatlanan Boupendza'nın çenesinin kırıldığını ve oyuncunun ameliyat edildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada Aaron Boupendza'nın yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
FC Cincinnati formasıyla bu sezon 13 maça çıkan 27 yaşındaki Gabonlu forvet, 3 gol atma başarısı gösterdi.
Kulüp, saha dışında sakatlanan Boupendza'nın çenesinin kırıldığını ve oyuncunun ameliyat edildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada Aaron Boupendza'nın yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
FC Cincinnati formasıyla bu sezon 13 maça çıkan 27 yaşındaki Gabonlu forvet, 3 gol atma başarısı gösterdi.
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