A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı

A Millî Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı
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30 Ağustos 2024 16:28
Son güncelleme 30 Ağustos 2024 17:21
A Millî Takımımızın, eylül ayında UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Vincenzo Montella, açıkladığı kadroda 28 oyuncuya yer verdi.

Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu ve Eren Dinkçi, A Milli Takım'a ilk kez çağrıldı.

A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı.

 

İŞTE MİLLİ TAKIM KADROMUZ

Aday kadroya davet edilen futbolcular şunlar:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydin (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)



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