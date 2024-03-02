A Milli Kadın Hentbol Takımı, Bulgaristan'ı konuk edecek

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki dördüncü maçında 3 Mart Pazar günü Bulgaristan'ı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; THF
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A Milli Kadın Hentbol Takımı, Bulgaristan'ı konuk edecek
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02 Mart 2024 15:06
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki dördüncü maçında 3 Mart Pazar günü Bulgaristan'ı ağırlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonu Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, Yunanistanlı hakemler Vasileios Charitsos ve Panagiotis Naskos yönetecek.

Grupta oynadığı üç maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan milli takım, 3 puanla 3. sırada bulunuyor.

İlk maçında deplasmanda Karadağ'a 39-23 mağlup olan milli takım, daha sonra Ankara'da Sırbistan ile 29-29 berabere kaldı. A Milli Kadın Hentbol Takımı, grupta üçüncü maçında ise Bulgaristan'ı deplasmanda 30-24 mağlup etti.

Milli takım, gruptaki beşinci maçında Karadağ'ı 3 Nisan Çarşamba günü Rize'de konuk edecek.

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