A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi Ukrayna

A Milli Kadın Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası play-off ilk turunda Ukrayna ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi Ukrayna
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Temmuz 2024 15:30
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası play-off ilk turundaki rakibi Ukrayna oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde birinci ve ikinci play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye, birinci play-off turunda Ukrayna ile eşleşti.

Milliler, çift maç eleme usulüne göre oynanacak turda rakibine üstünlük kurması durumunda ikinci tura yükselecek ve Yunanistan-Belçika eşleşmesinin galibiyle finallere kalmak için mücadele edecek.

İlk tur maçları 23-29 Ekim, ikinci tur müsabakaları ise 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde oynanacak.

İkinci tur sonucunda rakiplerini eleyen 7 takım, Avrupa Şampiyonası bileti alacak.

İsviçre'nin ev sahipliği yapacağı 2025 Avrupa Şampiyonası, 2-27 Temmuz'da düzenlenecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery