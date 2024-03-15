A Milli Erkek Hentbol Takımı hazırlık maçında Angola'yı yendi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlık maçında Angola'yı 43-22 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Erkek Hentbol Takımı hazırlık maçında Angola'yı yendi
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15 Mart 2024 14:58
A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlık maçında Angola'yı 43-22 mağlup etti.

Ankara THF Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıklarını sürdüren milli takım, bu kapsamda Angola ile hazırlık maçı yaptı.

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 21-13 önde kapatan Türkiye, karşılaşmayı da 43-22 kazandı.

Başantrenör Daniel Gordo Rios yönetiminde Avrupa Şampiyonası Elemeleri için hazırlıklarını sürdüren milli takım, Angola ile yarın saat 18.00'de bir hazırlık maçı daha yapacak.

Karşılaşma sporseverler tarafından ücretsiz izlenebilecek.

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