A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda 4 kadro dışı!

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda 4 oyuncu kadrodan çıkarıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda 4 kadro dışı!
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21 Şubat 2025 23:45

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağı İzlanda maçında sakatlık ve hastalık sebebiyle 4 isim kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre sol dirseğinde kanama ve sinir ödemi saptanan Yiğitcan Saybir, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Shane Larkin, sağ dirseğinde kemik ödemi tespit edilen Cedi Osman ile Erkan Yılmaz, İzlanda maçının kadrosuna alınmadı.

Milli takım İzlanda maçı için 22 Şubat Cumartesi günü bu ülkeye gidecek.


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