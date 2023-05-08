8 gollü düellonun galibi Fulham

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Marco Silva'nın ekibi Fulham ile Dean Smith'in yönetimindeki Leicester City karşı karşıya geldi.



Craven Cottage'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Fulham 5-3 kazanırken goller; 10 ve 70. dakikalarda Willian, 18. dakikada Carlos Vinicius, 44 ve 51. dakikalarda ise Tom Cairney'den geldi. Konuk ekip Leicester City'nin gollerini ise 59 ve 89. dakikalarda Harvey Barnes, 81. dakikada ise penaltıdan James Maddison kaydetti. Leicester City'de Jamie Vardy, 66. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.



Leicester City'de forma giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Fulham deplasmanda Southmapton ile karşılaşırken, Leicester City evinde Liverpool'u ağırlayacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ