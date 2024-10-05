8 bin Euro'luk adam Aslan'a bela oldu: Odisharia

Deplasmanda rakibi Rigas ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, beklenmedik bir sonuçla sahadan ayrıldı. Rigas'ın genç kanat oyuncusu Lasha Odisharia, maça damga vurdu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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8 bin Euro'luk adam Aslan'a bela oldu: Odisharia
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05 Ekim 2024 15:11
Son güncelleme 05 Ekim 2024 15:13
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin zayıf ekiplerinden Rigas ile deplasmanda karşılaştığı maçta 2-2 berabere kalarak sürpriz bir puan kaybı yaşamıştı.

İlk yarıyı 2-1 geride kapatan Letonya ekibinin beraberlik golü 54. dakikada Lasha Odisharia'dan gelmişti. Attığı golle maça beraberliği getiren ve takımının turnuvadaki ilk puanını almasına yardımcı olan 21 yaşındaki Gürcistanlı sağ kanat oyuncusunun aldığı düşük ücret dikkatleri çekti.

AYLIK 8 BİN EURO

Genç futbolcu Letonya ekibinden yıllık 100 bin euro, aylık ise 8 bin euro kazanıyor. Geçtiğimiz ocak ayında 350 bin Euro karşılığında Tiflis'ten transfer edilen Gürcü futbolcunun piyasa değeri ise 275 bin Euro.

RIGAS'IN MAAŞ BÜTÇESİ

Rigas kulübünün maaş bütçesi 3 milyon Euro. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ise 10 milyon Euro maaş alıyor.

Letonya ekibinin sosyal medyadaki takipçi sayısı 6560 iken bu rakam Galatasaray 30 milyondan fazla ancak Rigas tüm bu farklara rağmen puan almayı başardı.

 

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