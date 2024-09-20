Philadelphia 76ers'ın, Joel Embiid'le mevcut kontratını üç yıllığı 192,9 milyon dolarlık sözleşmeyle uzatma konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.



ESPN'den Ramona Shelburne, 76ers'ın Embiid ile üç yıllığı 192,9 milyon dolarlık maksimum sözleşme uzatması imzalama konusunda anlaştıklarını söyledi.



Bu haberi bizzat Instagram hesabında duyuran 76ers yıldızı, "kariyerinin sonuna dek" Sixers oyuncusu olarak kalmayı umduğunu belirtti:



"Philadelphia benim yuvam. Kariyerimin geri kalanında burada olmak istiyorum. Bu topluluğu ve benimle aileme sunduğunuz her şeyi çok seviyorum. Yapılacak çok iş var. Sizler şampiyonluğu hak ediyorsunuz ve bence daha yeni başlıyoruz!"



Embiid, 2026-27 sezonu için 59 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddedecek ve yeni, üç yıllık uzatmayı imzalayacak. Yeni anlaşmanın son yılında ise 69 milyon dolar kazanacak.



2028-29 sezonu sonuna dek 299,5 milyon dolar daha kazanmasını sağlayacak olan yeni anlaşmasıyla kariyer kazancı toplamda 514,8 milyon dolara yükselecek olan Embiid, böylece LeBron James, Stephen Curry ve Paul George'un ardından NBA tarihindeki en zengin dördüncü oyuncu olacak.



Embiid'in anlaşmasıyla 76ers, bu yaz taahhüt ettiği 550 milyon dolarlık bir yaz dönemini kapatmış oldu. All-Star guard Tyrese Maxey ile 204 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayan ekip, Paul George ile dört yıllığı 212 milyon dolarlık bir kontrat yaparken, ayrıca Caleb Martin, Eric Gordon ve Andre Drummond'ı kadrosuna kattı ve Kelly Oubre ve Kyle Lowry ile yeniden sözleşme imzaladı.



Embiid geçen sezon 34,7 sayı ortalamasıyla oynamış, ancak sayı krallığına hak kazanmak için yeterli sayıda maç oynamamıştı.



