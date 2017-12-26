7 maddede Trabzonspor'un Ocak operasyonu

Castillo ve Mas'ın mutlaka takımda tutulmasını isteyen başarılı teknik direktör,

Bongonda

ile

Volkan Şen

'in biletini tamamen kesti.

Uğur Demirok

'la ise en kısa zamanda yeni sözleşme imzalanacak. İşte isim isim detaylar...

Emmanuel Mas'a, Boca Juniors'tan önemli bir teklif var. Arjantinli futbolcu da ülkesine dönmeye sıcak bakıyor. Fakat Rıza hoca, devre arasında bu kalitede bir sol bek bulamamaktan çekiniyor.Hem yönetim hem de Çalımbay, Mas'ı tutmak istiyor.



N'Doye'un hem Türkiye'den hem de yurtdışından çok talibi var. Özellikle bu sezonki performansı kredisini çok yükseltti. Ancak devre arasında iyibir teklif gelirse satılacak. Aksi takdirde Mayıs ayı yani sözleşmesi bitene kadar kalacak.

Tüm verilen şanslara rağmen beklentileri karşılayamadı... Rıza Çalımbay'ın yanı sıra Volkan Şen de ikinci yarıda Trabzon'da olmayı istemiyor. Tecrübeli kanat oyuncusuna kulüp bul denilecek ve bonservis de istenmeyecek.

Uğur Demirok, Rıza Çalımbay'ın güvendiği isimlerin başında geliyor. En kısa zamanda yeni sözleşme imzalanacak. Mayıs ayında mukavelesi bitecek olan başarılı stoperle en az 2 yıllık mukavele yapılması planlanıyor.

Menacerler, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı için toplamda 20 milyon Euro'yu bulan teklifler getirmiş durumda. Ancak Başkan Muharrem Usta iki yıldızla ilgili, "Devre arasında asla" mesajını vermişti. Genç oyuncuların geleceği sezonsonuna bırakıldı.

Celta Vigo'dan kiralanan Bongonda,

'da mutsuz. Rıza Çalımbay'ın bahsettiği kapris yapan, suratsız oyuncuların başında o geliyor. Mukavelesi karşılıklı olarak feshedilecek. Zaten Bongonda da bir süredir takım arıyor.

Kolombiyalı futbolcunun çok isteyeni var. Ancak Rıza Çalımbay, Castillo'nun potansiyeline güveniyor ve takımda tutulmasından yana yönetime görüş bildirdi. Oynamadığı için mutsuz olan Castillo'nun ikna edilmesi adına tüm kozlar kullanılacakTrabzonspor