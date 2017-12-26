  •  
    Ali Koç'tan TARİHİ seçim için TARİHİ liste hazır!..
  •  
    Olay açıklama! ''Eğer bu şampiyonluk giderse...''
  •  
    UEFA merakla beklenen o 50 ismi açıkladı! Liste!
  •  
    Terim Trabzon maçında bir sürpriz deneyebilir...
  •  
    Kartal, Negredo yerine eski golcüsünü alacak...

7 maddede Trabzonspor'un Ocak operasyonu

Trabzonspor'un hocası Rıza Çalımbay'ın yönetime verdiği iç transfer raporu ortaya çıktı

Kaynak: Fanatik
7 maddede Trabzonspor'un Ocak operasyonu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2017 12:35
Castillo ve Mas'ın mutlaka takımda tutulmasını isteyen başarılı teknik direktör, Bongonda ile Volkan Şen'in biletini tamamen kesti. Uğur Demirok'la ise en kısa zamanda yeni sözleşme imzalanacak. İşte isim isim detaylar...


1- Castillo ikna edilecek

Kolombiyalı futbolcunun çok isteyeni var. Ancak Rıza Çalımbay, Castillo'nun potansiyeline güveniyor ve takımda tutulmasından yana yönetime görüş bildirdi. Oynamadığı için mutsuz olan Castillo'nun ikna edilmesi adına tüm kozlar kullanılacak

2- Mas gibisi bulunmaz

Emmanuel Mas'a, Boca Juniors'tan önemli bir teklif var. Arjantinli futbolcu da ülkesine dönmeye sıcak bakıyor. Fakat Rıza hoca, devre arasında bu kalitede bir sol bek bulamamaktan  çekiniyor.Hem yönetim hem de Çalımbay, Mas'ı tutmak istiyor.

3- Dame N'Doye satılabilir
 
N'Doye'un hem Türkiye'den hem de yurtdışından çok talibi var. Özellikle bu sezonki performansı kredisini çok yükseltti. Ancak devre arasında iyibir teklif gelirse satılacak. Aksi takdirde Mayıs ayı  yani sözleşmesi bitene kadar kalacak.

4- Volkan Şen de istemiyor

Tüm verilen şanslara rağmen beklentileri karşılayamadı... Rıza Çalımbay'ın yanı sıra Volkan Şen de ikinci yarıda Trabzon'da olmayı istemiyor. Tecrübeli kanat oyuncusuna kulüp bul denilecek ve bonservis de istenmeyecek.

5- Uğur kesin kalıyor
 
Uğur Demirok, Rıza Çalımbay'ın güvendiği isimlerin başında geliyor. En kısa zamanda yeni sözleşme imzalanacak. Mayıs ayında mukavelesi bitecek olan başarılı stoperle en az 2 yıllık mukavele yapılması planlanıyor.

6- Yıldız ikili sezon sonu...

Menacerler, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı için toplamda 20 milyon Euro'yu bulan teklifler getirmiş durumda. Ancak Başkan Muharrem Usta iki yıldızla ilgili, "Devre arasında asla" mesajını  vermişti. Genç oyuncuların geleceği sezonsonuna bırakıldı.

7- Bongonda gitti gibi!

Celta Vigo'dan kiralanan Bongonda, Trabzonspor'da mutsuz. Rıza Çalımbay'ın bahsettiği kapris yapan, suratsız oyuncuların başında o geliyor. Mukavelesi karşılıklı olarak feshedilecek. Zaten Bongonda da bir süredir takım arıyor.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Volkswagen Caddy
VOLKSWAGEN CADDY 1.6 TDI Trendline
58.000 TL
Honda Civic
Honda Civic
24.950 TL
Honda Civic
Honda Civic
24.950 TL
Ford/otosan Transit
2003 FORD TRANSİT 163 BG 14 1 KİŞİLİK PL
22.750 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için