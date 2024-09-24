664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihi belli oldu

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihi belli oldu. Organizasyon, gelecek yıl 4-6 Temmuz tarihlerinde yapılacak

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664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihi belli oldu
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24 Eylül 2024 19:46
"Yağlı güreşin olimpiyatı" kabul edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 664'üncüsü, gelecek yıl 4-6 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne Belediye Encümeninin aldığı karar doğrultusunda 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin 30 Haziran-6 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenleneceğini, güreş müsabakalarının ise 4-6 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Akın, Kırkpınar'da gelecek yılın hazırlıklarına şimdiden başlanıldığını kaydetti.

Kırkpınar'ın sadece Edirne'nin değil, tüm Türkiye'nin ortak mirası olduğunu aktaran Akın, "Şimdiden tüm güreşseverleri güreşlerimize davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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