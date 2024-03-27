6 gollü karşılaşmada kazanan Hırvatistan

Hazırlık maçında Hırvatistan deplasmanda Mısır'ı 4-2 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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6 gollü karşılaşmada kazanan Hırvatistan
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27 Mart 2024 01:06
Hazırlık karşılaşmasında Hırvatistan deplasmanda konuk olduğu Mısır'ı 4-2 mağlup etti.

Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Nikola Vlasic, 57. dakikada Bruno Petkovic, 77. dakikada Andrej Kramaric ve 87. dakikada Lovro Majer, Mısır'ın gollerini 6. dakikada Rami Rabia ve 90+4. dakikada Mohamed Abdelmonem kaydetti.

Mısır'da Trezeguet karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp 80 dakika sahada kalırken, Hırvatistan da Dominik Livakovic maçı yedek kulübesinde tamamladı.

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