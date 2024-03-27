6 gollü dev maçta kazanan çıkmadı

Hazırlık maçında İspanya ağırladığı Brezilya ile 3-3 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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6 gollü dev maçta kazanan çıkmadı
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27 Mart 2024 01:31
Son güncelleme 27 Mart 2024 01:50
Hazırlık karşılaşmasında İspanya konuk ettiği Brezilya ile 3-3 berabere kaldı.

İspanya'nın gollerini 12. dakikada Rodri ve 36. dakikada Dani Olmo, Brezilya'nın gollerini 40. dakikada Rodrygo, kaydetti ve ilk yarı İspanya'nın üstünlüğü ile sonra erdi.

İkinci yarının hemen başında 50. dakikada Endrick golünü attı ve Brezilya için eşitliği sağladı. 87. dakikada Rodri bir kez daha sahneye çıktı ve İspyana'yı öne geçirdi fakat, 90+5. dakikada Lucas Paqueta penaltıda topun başına geçerek Brezilya'nın beraberlik golünü kaydetti.

Endrick, Brezilya Milli Takım formasıyla son 2 maçında 2 gol atmış oldu.

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