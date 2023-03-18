6 gol, 2 kırmızı kart! Leeds deplasmanda güldü!

Premier Lig 28. hafta maçında Leeds United, deplasmanda Wolverhampton'ı 4-2 mağlup etti.



Premier Lig 28. hafta maçında Leeds United, deplasmanda Wolverhampton ile karşılaştı.



Molineux Stadium'da oynanan maçı Leeds United 4-2 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Harrison, 49. dakikada Ayling, 62 dakikada Kristensen ve 90+7. dakikada Rodrigo kaydetti. Wolverhampton'ın gollerini ise 65. dakikada Castro ve 73. dakikada Cunha kaydetti.



Wolverhampton'da 84. dakikada Castro, 90+10. dakikada da Nunes kırmızı kart gördü.



Leeds United bu sonuçla 2 maç sonra kazandı. Wolverhampton ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı.



Alınan bu sonuçla birlikte Leeds, puanını 26'ya çıkardı. Wolverhampton 27 puanda kaldı.



ligin bir sonraki haftasında Leeds, Arsenal'a konuk olacak. Wolverhampton ise Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.





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