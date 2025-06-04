Inter, Calciopoli'den (EN: 2006 İtalyan Futbolu Skandalı) bu yana İtalyan futbolunun en büyük mali skandalıyla karşı karşıya geldi.İtalya'da ortaya atılan bir rapora göre, Milano ekibi 2016-2019 yılları arasında Finansal Fair Play'i delmek için yaklaşık 300 milyon Euro'luk sahte sponsorluk anlaşmaları yaptı.Bu anlaşmaların çoğu Asya merkezli şirketlerleydi ve gerçekte kulübe herhangi bir finansal katkı sağlamadı. Ama kağıt üzerinde gelir gibi gösterilerek FFP kurallarının etrafından dolanıldı.Skandalı daha da büyüten şey; İddialara göre İtalyan Futbol Federasyonu, Inter'in yaptırımlardan kurtulmasına yardımcı oldu. Diğer kulüpler benzer durumlarda ağır cezalar aldı.Üstelik Inter'in bazı ultras gruplarının mafyayla bağlantıları olduğu iddiası da yeniden gündemde ve kulübün bu gruplarla bazı konularda "ortak hareket ettiği" söyleniyor.