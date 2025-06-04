300 milyon Euro'luk sahte sponsorluk

Inter'in FFP'yi delmek için İtalya Futbol Federasyonu'ndan yardım alarak 300 milyon Euro'luk sahte sponsorluk anlaşması yaptığı iddia edildi.

calendar 04 Haziran 2025 10:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
300 milyon Euro'luk sahte sponsorluk
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Inter, Calciopoli'den (EN: 2006 İtalyan Futbolu Skandalı) bu yana İtalyan futbolunun en büyük mali skandalıyla karşı karşıya geldi.

İtalya'da ortaya atılan bir rapora göre, Milano ekibi 2016-2019 yılları arasında Finansal Fair Play'i delmek için yaklaşık 300 milyon Euro'luk sahte sponsorluk anlaşmaları yaptı.

FFP KURALLARI BÖYLE DELİNDİ


Bu anlaşmaların çoğu Asya merkezli şirketlerleydi ve gerçekte kulübe herhangi bir finansal katkı sağlamadı. Ama kağıt üzerinde gelir gibi gösterilerek FFP kurallarının etrafından dolanıldı.

FEDERASYON INTER'E GÖZ YUMDU

Skandalı daha da büyüten şey; İddialara göre İtalyan Futbol Federasyonu, Inter'in yaptırımlardan kurtulmasına yardımcı oldu. Diğer kulüpler benzer durumlarda ağır cezalar aldı.

MAFYAYLA DA BAĞLANTILAR VAR

Üstelik Inter'in bazı ultras gruplarının mafyayla bağlantıları olduğu iddiası da yeniden gündemde ve kulübün bu gruplarla bazı konularda "ortak hareket ettiği" söyleniyor.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.