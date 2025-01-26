3 kırmızılı 2 penaltılı maçta kazanan Keçiörengücü!

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi.



Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçta Keçiörengücü, Bandırmaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.



Keçiörengücü'nün gollerini, 17. dakikada Mame Diouf ve 55. dakikada penaltıdan Eduart Rroca kaydetti.



Ev sahibi ekip Bandırmaspor'un tek golünü 87. dakikada penaltıdan Marco Paixao attı.



Keçiörengücü'nde 86. dakikada Oğuzcan Çalışkan elle müdahale yaptığı gerekçesiyle kırmızı kart görürken Bandırmaspor'da 90. dakikada Billel Messaoudi ve 90+2. dakikada İbrahim Kaya oyun dışında kaldı.



MAĞLUBİYET SERİSİ BİTTİ



Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü, ligdeki 4 maçlık mağlubiyet serisine son verdi ve dördüncülüğe yükseldi.



Ligde 5 maçtır galip gelemeyen Bandırmaspor'un kötü serisi ise 6 maça çıktı.



