24. TBF Uluslararası Yıldızlar Turnuvası başlayacak

Basketbolda Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın katılacağı 24. TBF Uluslararası Yıldızlar Turnuvası başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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24. TBF Uluslararası Yıldızlar Turnuvası başlayacak
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23 Ocak 2025 12:18
Basketbolda Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın katılacağı 24. TBF Uluslararası Yıldızlar Turnuvası, cuma günü oynanacak müsabakalarla start alacak.

Basketbol Gelişim Merkezi A Blok'ta 26 Ocak'a kadar sürecek turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Romanya ve Sırbistan'ın 16 yaş altı milli takımları katılacak.

24. TBF Uluslararası Yıldızlar Turnuvası'nın programı şu şekilde:

24 Ocak Cuma:

17.00 Sırbistan-Gürcistan

19.00 Türkiye-Romanya

25 Ocak Cumartesi:

17.00 Romanya-Sırbistan

19.00 Gürcistan-Türkiye

26 Ocak Pazar:

13.00 Türkiye-Sırbistan

15.00 Romanya-Gürcistan

 

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