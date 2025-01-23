24. TBF Uluslararası Yıldızlar Turnuvası başlayacak

Basketbolda Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın katılacağı 24. TBF Uluslararası Yıldızlar Turnuvası, cuma günü oynanacak müsabakalarla start alacak.
Basketbol Gelişim Merkezi A Blok'ta 26 Ocak'a kadar sürecek turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Romanya ve Sırbistan'ın 16 yaş altı milli takımları katılacak.
24. TBF Uluslararası Yıldızlar Turnuvası'nın programı şu şekilde:
24 Ocak Cuma:
17.00 Sırbistan-Gürcistan
19.00 Türkiye-Romanya
25 Ocak Cumartesi:
17.00 Romanya-Sırbistan
19.00 Gürcistan-Türkiye
26 Ocak Pazar:
13.00 Türkiye-Sırbistan
15.00 Romanya-Gürcistan
Basketbol Gelişim Merkezi A Blok'ta 26 Ocak'a kadar sürecek turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Romanya ve Sırbistan'ın 16 yaş altı milli takımları katılacak.
24. TBF Uluslararası Yıldızlar Turnuvası'nın programı şu şekilde:
24 Ocak Cuma:
17.00 Sırbistan-Gürcistan
19.00 Türkiye-Romanya
25 Ocak Cumartesi:
17.00 Romanya-Sırbistan
19.00 Gürcistan-Türkiye
26 Ocak Pazar:
13.00 Türkiye-Sırbistan
15.00 Romanya-Gürcistan