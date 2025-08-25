25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
1-0DA
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
0-018'
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

21 yaş altı bilardocular, Fransa'da kürsüye çıktı

Avrupa 21 Yaş Altı 3 Bant Bilardo Grand Prix serisinin Fransa'daki ayağında milli sporculardan Mustafa Oğuz Ceylan birinci, Selahattin Özkul ise 3'üncü oldu.

calendar 25 Ağustos 2025 19:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
21 yaş altı bilardocular, Fransa'da kürsüye çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Avrupa 21 Yaş Altı 3 Bant Bilardo Grand Prix serisinin Fransa'daki ayağına katılan milli sporculardan Mustafa Oğuz Ceylan birinci, Selahattin Özkul ise 3'üncü oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Mustafa Oğuz, Blois kentindeki turnuvanın finalinde karşılaştığı Danimarkalı Daniel Kristiansen'i 35-19 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Yarı finalde Mustafa Oğuz'a kaybeden Selahattin ise 3'üncülüğü elde etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 3 6 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 0 1 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.