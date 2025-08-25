25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
1-0DA
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
0-018'
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

21. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası sona erdi

Samsun'da düzenlenen 21. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası sona erdi.

calendar 25 Ağustos 2025 19:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Samsun'da düzenlenen 21. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası, tamamlandı.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonaya Türkiye, Azerbaycan, Moğolistan, Gürcistan ve İngiltere'den 600 sporcu mücadele etti.

Türkiye Judo Federasyonu Karadeniz Bölge Sorumlusu Seçkin Ofluoğlu, AA muhabirine, "Sorunsuz ve sakatlıksız müsabaka günleri geçirdik. İnşallah seneye de yine aynı tarihlerde Samsun'un ev sahipliği yapacağı bu organizasyonu devam ettirmek istiyoruz." dedi.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 3 6 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 0 1 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
