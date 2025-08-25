21. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası sona erdi

Samsun'da düzenlenen 21. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası, tamamlandı.



Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonaya Türkiye, Azerbaycan, Moğolistan, Gürcistan ve İngiltere'den 600 sporcu mücadele etti.



Türkiye Judo Federasyonu Karadeniz Bölge Sorumlusu Seçkin Ofluoğlu, AA muhabirine, "Sorunsuz ve sakatlıksız müsabaka günleri geçirdik. İnşallah seneye de yine aynı tarihlerde Samsun'un ev sahipliği yapacağı bu organizasyonu devam ettirmek istiyoruz." dedi.



