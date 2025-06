2025 NBA Draftı'nın ilk turu büyük heyecana sahne oldu. Dallas Mavericks, Duke Üniversitesi'nin yıldızıbirinci sıradan seçerek geceye damga vurdu.Flagg, Mavericks formasıyla 32 numarayı giyecek. Kolej kariyerinde 2 numaralı formayı terleten genç forvet, Mavericks'in yalnızca yüzde 1.8'lik şansla Draft Lotaryasını kazanmasının ardından tarihe geçti. Bu oran, NBA tarihinde en düşük dördüncü lotarya galibiyeti olarak kayıtlara geçti.İkinci sıradan seçimi yapan San Antonio Spurs, Rutgers çıkışlı oyun kurucukadrosuna kattı. Spurs, böylece son iki yılın En İyi Çaylağı (Rookie of the Year) ödülünü kazanan Victor Wembanyama ve Stephon Castle'ın ardından bir genç yıldız daha kadrosuna eklemiş oldu.Üçüncü sırada ise Philadelphia 76ers, Baylor'dan şutör gardseçerek backcourt rotasyonuna potansiyelli bir isim kazandırdı. Dördüncü sırada Charlotte Hornets, Duke'tan Kon Knueppel'i seçerken gecenin ilk sürprizi beşinci sırada yaşandı.Utah Jazz, draft öncesi hiçbir takım için antrenmana çıkmayan ve hazırlık süreci tartışmalara konu olan Rutgerslıbeşinci sıradan tercih etti. Bailey, tercihini Washington Wizards, New Orleans Pelicans veya Brooklyn Nets tarafından seçilmekten yana kullanmak istemişti.Cooper Flagg – SF/PF, DukeDylan Harper – PG, RutgersV.J. Edgecombe – SG, BaylorKon Knueppel – SF, DukeAce Bailey – SF, RutgersTre Johnson – SG, TexasJeremiah Fears – PG, OklahomaEgor Demin – PG, BYUCollin Murray-Boyles – PF/C, South CarolinaKhaman Maluach – C, DukeCedric Coward – SF, Washington StateNoa Essengue – PF, Ratiopharm UlmDerik Queen – C, MarylandCarter Bryant – SF, ArizonaThomas Sorber – C, GeorgetownYang Hansen – C, ÇinJoan Beringer – C, Cedevita OlimpijaWalter Clayton Jr. – PG, FloridaNolan Traore – PG, Saint-QuentinKasparas Jakucionis – PG, IllinoisWill Riley – SF, IllinoisDrake Powell – SG/SF, North CarolinaAsa Newell – PF/C, GeorgiaNique Clifford – SG, Colorado StateJase Richardson – PG/SG, Michigan StateBen Saraf – PG/SG, Ratiopharm UlmDanny Wolf – PF, Michigan: Hugo Gonzalez – SG/SF, Real MadridLiam McNeeley – SG/SF, UConnYanic Konan Niederhauser – C, Penn State