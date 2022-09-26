2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nın tarihi belirlendi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics), 15-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD), ilk kez Japonya'da düzenlenecek İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 2025 yılındaki tarihini belirledi.



Buna göre, yaklaşık 6 bin sporcu ve teknik ekibe ev sahipliği yapacak organizasyon, 15-26 Kasım tarihleri arasında yapılacak.



İlk kez 1924'te düzenlenen organizasyona, Türkiye, 2017 yılında Samsun'da ev sahipliği yapmıştı.









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