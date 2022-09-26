2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nın tarihi belirlendi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics), 15-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD), ilk kez Japonya'da düzenlenecek İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 2025 yılındaki tarihini belirledi.
Buna göre, yaklaşık 6 bin sporcu ve teknik ekibe ev sahipliği yapacak organizasyon, 15-26 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
İlk kez 1924'te düzenlenen organizasyona, Türkiye, 2017 yılında Samsun'da ev sahipliği yapmıştı.
Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD), ilk kez Japonya'da düzenlenecek İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 2025 yılındaki tarihini belirledi.
Buna göre, yaklaşık 6 bin sporcu ve teknik ekibe ev sahipliği yapacak organizasyon, 15-26 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
İlk kez 1924'te düzenlenen organizasyona, Türkiye, 2017 yılında Samsun'da ev sahipliği yapmıştı.
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