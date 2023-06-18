2024 Paris'in yolu Avrupa Oyunları'ndan geçecek

Olimpiyat şampiyonları Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz ile olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu, 2024 Paris biletini Polonya'da almaya çalışacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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2024 Paris'in yolu Avrupa Oyunları'ndan geçecek
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18 Haziran 2023 13:17
Polonya'da düzenlenecek 3. Avrupa Oyunları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na birçok branşta kota verecek.

Polonya'nın Krakow şehri ve Malopolska bölgesinde 21 Haziran-2 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa Oyunları'nda 10 branşta sporcular 2024 Paris'e katılma bileti almaya çalışacak.

Toplam 8 branşta ise 2024 Paris'e kota alma yolunda sporculara ciddi bir puan verilecek.

Paris'in yolunun Polonya'dan geçeceği oyunlarda atıcılık, boks, break dans, kano (akarsu slalom), masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, 7'li ragbi, artistik yüzme, atlama branşlarında doğrudan olimpiyat kotası dağıtılacak.

Badminton, 3x3 basketbol, bisiklet (BMX, Dağ), eskrim, judo, tekvando ve triatlon branşlarında mücadele edecek sporcular ise 2024 Paris için kota puanı toplayacak.

11 branşta Avrupa Şampiyonası yapılacak

3. Avrupa Oyunları'nda, yer alacak 11 branş, Avrupa Şampiyonası özelliği taşıyacak.

Artistik yüzme, atletizm (takımlar), badminton, kano durgunsu, kano akarsu slalom, bisiklet-BMX, dağ bisikleti, atlama, judo (karma takım), modern pentatlon, teqball branşlarında sporcular Avrupa şampiyonu olmak için mücadele verecek.

Olimpiyat madalyalı milli sporcular Paris bileti için sahne alacak

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan 3 milli sporcu, 2024 Paris'in kotasını Polonya'da almaya çalışacak.

Son olimpiyat şampiyonlarından boksta Busenaz Sürmeneli ile okçulukta Mete Gazoz, Paris'e gitmeyi garantilemek için mücadele edecek.

Olimpiyat ikincisi boksör Buse Naz Çakıroğlu da 2024 Paris'e kota almak için ringe çıkacak.

2024 Paris kota puanı verecek tekvando branşında olimpiyat madalyalı sporcular Hakan Reçber, Hatice Kübra İlgün de Polonya'daki oyunlarda yer alacak.

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