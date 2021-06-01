2022 THY EuroLeague Final Four için favori Berlin!

Berlin, 2022 THY EuroLeague Final Four için en kuvvetli aday konumunda...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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2022 THY EuroLeague Final Four için favori Berlin!
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01 Haziran 2021 14:57
THY EuroLeague yönetimi, 2022 Final Four'u Berlin'de düzenlemeyi düşünüyor.

Litvanya'dan Donatas Urbonas'ın haberine göre, THY EuroLeague yönetimi henüz kesin karar almadı ancak Berlin üzerinde büyük bir fikir birliği sağlandı. Daha önce 2009 ve 2016'da başarılı organizasyonlar düzenleyen Berlin'in, 2022'de de ev sahipliği için anlaşma masasında olduğu kaydedildi.

THY EuroLeague'e son olarak Almanya'nın Köln şehri ev sahipliği yaparken, Türkiye ise 2012 ve 2017'de İstanbul ile Final Four düzenlemişti.

Son olarak 2005'te Final Four düzenleyen Moskova'nın adı da adaylar arasında geçmişti.


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