20 Yaş Altı Sultanlar, Karadağ'a set vermedi

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın ikinci maçında Karadağ'ı 3-0 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, şampiyonadaki ikinci maçında Karadağ'ı 25-15, 25-13, 25-11'lik setlerle mağlup etti.
İkide iki yapan milli takım, şampiyonadaki üçüncü maçında yarın TSİ 16.00'da Bulgaristan ile karşılaşacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, şampiyonadaki ikinci maçında Karadağ'ı 25-15, 25-13, 25-11'lik setlerle mağlup etti.
İkide iki yapan milli takım, şampiyonadaki üçüncü maçında yarın TSİ 16.00'da Bulgaristan ile karşılaşacak.
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