20 Yaş Altı Sultanlar, Karadağ'a set vermedi

20 Yaş Altı Sultanlar, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın ikinci maçında Karadağ'ı 3-0 yendi.

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20 Yaş Altı Sultanlar, Karadağ'a set vermedi
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21 Temmuz 2024 22:55
20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın ikinci maçında Karadağ'ı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, şampiyonadaki ikinci maçında Karadağ'ı 25-15, 25-13, 25-11'lik setlerle mağlup etti.

İkide iki yapan milli takım, şampiyonadaki üçüncü maçında yarın TSİ 16.00'da Bulgaristan ile karşılaşacak.

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