20 Yaş Altı Milliler, yarı final şansını kaybetti

FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde İspanya'ya 77-65 yenilen Türkiye, yarı final şansını kaybetti. Milliler klasman maçında İsrail-İtalya maçının kaybedeniyle karşılaşacak.

calendar 07 Ağustos 2025 19:22 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2025 19:31
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
20 Yaş Altı Milliler, yarı final şansını kaybetti
Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında İspanya'ya 77-65 mağlup oldu.

Portekiz'in Matosinhos şehrinde düzenlenen turnuvada mücadele eden ay-yıldızlı ekip, çeyrek final müsabakasında İspanya ile karşılaştı.

Başabaş geçen ilk çeyreği 21-19 geride kapatan milliler, ikinci periyotta oyun üstünlüğünü rakibine vererek devre arasına 50-34 geride girdi. İkinci yarıdaki geri dönüş çabası sonuçsuz kalan Türkiye, üçüncü çeyreğini 64-49 geride geçtiği maçı 77-65 kaybetti.


Milli takımda Ceren Akpınar'ın 18 sayı, 5 asist, Elif İstanbulluoğlu ise 14 sayı, 9 ribauntluk performansları mağlubiyeti önleyemedi.

İspanya'da ise 20 sayı, 5 asistle oynayan Gina Garcia, 18 sayı üreten Somtochukwu-Blessed Okafor ile 16 sayı kaydeden Judit Rodriguez galibiyette başrolü aldı.

Yarı finale çıkamayan Türkiye, İsrail-İtalya maçının kaybedeniyle klasman maçına çıkacak.

  
