20 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'na galibiyetle başladık

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın ilk maçında ev sahibi Arnavutluk'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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20 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'na galibiyetle başladık
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20 Temmuz 2024 23:33
Son güncelleme 20 Temmuz 2024 23:36
20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın ilk maçında ev sahibi Arnavutluk'u 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, rakibini 25-13, 25-14, 25-14'lük setlerle mağlup etti.

Milliler, şampiyonadaki ikinci maçında pazar günü TSİ 16.00'da Karadağ ile karşılaşacak.

U16 ERKEK MİLLİ TAKIMI YUNANİSTAN'A YENİLDİ

16 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndaki son maçında ev sahibi Yunanistan'a 3-2 yenildi. Türkiye, organizasyonu 3. sırada bitirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, rakibine 17-25, 16-25, 25-18, 25-23 ve 15-13'lük setlerle mağlup oldu.

Milli takım, bu sonuçla Balkan Şampiyonası'nı üçüncü olarak tamamladı.

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