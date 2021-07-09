19 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı, Japonya'ya fark attı

Basketbol FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda Türkiye, klasman maçında (9-16) Japonya'yı 97-49 mağlup etti.
Letonya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonun son 16 turunda Arjantin'e mağlup olan Türkiye, Sırbistan'a yenilen Japonya ile klasman maçında karşı karşıya geldi.
Başkent Riga'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-14 önde tamamlayan genç milliler, soyunma odasına 46-22 üstün gitti.
Üçüncü periyodu 78-38 önde geçen Türkiye, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmadan 97-49 galip ayrıldı.
Milli takım, cumartesi günü klasman müsabakasında (9-12) İran ile mücadele edecek.
Letonya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonun son 16 turunda Arjantin'e mağlup olan Türkiye, Sırbistan'a yenilen Japonya ile klasman maçında karşı karşıya geldi.
Başkent Riga'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-14 önde tamamlayan genç milliler, soyunma odasına 46-22 üstün gitti.
Üçüncü periyodu 78-38 önde geçen Türkiye, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmadan 97-49 galip ayrıldı.
Milli takım, cumartesi günü klasman müsabakasında (9-12) İran ile mücadele edecek.