1004 gün sonra Galatasaray maçı yönetecek!

Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler MHK tarafından duyuruldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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1004 gün sonra Galatasaray maçı yönetecek!
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19 Ağustos 2021 13:16
Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Gaziantep ile Beşiktaş arasındaki mücadeleyi Ümit Öztürk; Fenerabhçe ile Antalyaspor arasındaki mücadeleyi Halil Umut Meler; Trabzonspor ile Sivasspor arasındaki mücadeleyi Abdulkadir Bitigen; Galatasaray ile Hatayspor arasındaki mücadeleyi ise Hüseyin Göçek yönetecek.

Hüseyin Göçek, 1004 gün sonra bir Galatasaray maçına atandı. Göçek, son olarak Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanan ve 1-1 sona eren mücadelede düdük çalmıştı. Göçek'in o dönem Galatasaray forması giyen Serdar Aziz'e gösterdiği kırmızı kart ve Konyaspor lehine 90. dakikada çaldığı penaltı büyük tartışma çıkarmıştı.

İşte haftanın hakemleri

20 Ağustos Cuma

20.30 Kayserispor - Adana Demirspor: T.Kaan Numanoğlu

21 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa - Giresunspor: Ali Palabıyık
19.15 Rizespor - Karagümrük: Volkan Bayarslan
21.45 Alanyaspor - Altay: Mete Kalkavan
21.45 Gaziantep - Beşiktaş: Ümit Öztürk

22 Ağustos Pazar

19.15 Konyaspor - Başakşehir: Halis Özkahya
21.45 Fenerbahçe - Antalyaspor: Halil Umut Meler
21.45 Göztepe - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

23 Ağustos Pazartesi

19.15 Trabzonspor - Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
21.45 Galatasaray - Hatayspor: Hüseyin Göçek


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