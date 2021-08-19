1004 gün sonra Galatasaray maçı yönetecek!

Hüseyin Göçek, 1004 gün (2 yıl 9 ay) sonra bir Galatasaray maçı yönetecek.



Göçek'in son Galatasaray maçı 👇 https://t.co/xPlzRNOMzk pic.twitter.com/0HkG8pz51I



— Sporx (@sporx) August 19, 2021

Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.Gaziantep ile Beşiktaş arasındaki mücadeleyi Ümit Öztürk; Fenerabhçe ile Antalyaspor arasındaki mücadeleyi Halil Umut Meler; Trabzonspor ile Sivasspor arasındaki mücadeleyi Abdulkadir Bitigen; Galatasaray ile Hatayspor arasındaki mücadeleyi ise Hüseyin Göçek yönetecek.Hüseyin Göçek, 1004 gün sonra bir Galatasaray maçına atandı. Göçek, son olarak Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanan ve 1-1 sona eren mücadelede düdük çalmıştı. Göçek'in o dönem Galatasaray forması giyen Serdar Aziz'e gösterdiği kırmızı kart ve Konyaspor lehine 90. dakikada çaldığı penaltı büyük tartışma çıkarmıştı.20.30 Kayserispor - Adana Demirspor: T.Kaan Numanoğlu19.15 Kasımpaşa - Giresunspor: Ali Palabıyık19.15 Rizespor - Karagümrük: Volkan Bayarslan21.45 Alanyaspor - Altay: Mete Kalkavan21.45 Gaziantep - Beşiktaş: Ümit Öztürk19.15 Konyaspor - Başakşehir: Halis Özkahya21.45 Fenerbahçe - Antalyaspor: Halil Umut Meler21.45 Göztepe - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek19.15 Trabzonspor - Sivasspor: Abdulkadir Bitigen21.45 Galatasaray - Hatayspor: Hüseyin Göçek