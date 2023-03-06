1 yıl içinde nereden nereye

Galatasaray, 1 yıl önce Torrent yönetiminde 1. Lig ekibi Tuzlaspor'a hazırlık maçında 6-2 yenilirken; 1 yıl sonra Okan Buruk yönetiminde İstanbulspor'u hazırlık maçında 6-0 mağlup etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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1 yıl içinde nereden nereye
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06 Mart 2023 10:04
Süper Lig'de 12 haftadır kazanan Galatasaray, Türkiye Kupası ile birlikte 15 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Sarıkırmızılı takım, hazırlık maçlarında da rakiplerine gol olup yağıyor. Alanyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray, son olarak İstanbulspor karşılaşmasını 6-0 kazandı. Teknik direktör Okan Buruk, as-yedek ayrımı yapmadan takımdaki tüm oyunculardan verim almayı başarıyor.

Geçen sezon ise tam tersi bir durum söz konusuydu. Florya'da bir alt ligden Tuzlaspor ile hazırlık maçı oynayan Torrent yönetimindeki Galatasaray, sahadan 6-2'lik yenilgiyle ayrılmıştı.

1 yıl içinde kadrosunu tamamen değiştiren sarı-kırmızılılar, hazırlık maçlarında bile taraftarına keyif veriyor.



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