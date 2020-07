1 Temmuz Çarşamba günü iddaa tahminleri

EVERTON - LEICESTER

ARSENAL - NORWICH

WEST HAM - CHELSEA

INTER - BRESICA

SPAL - MİLAN

REAL BETİS - VİLLARREAL

Futbolda heyecan Avrupa'da devam ediyor. İngiltere Premier Lig'in yanı sıra, İtalya Serie A ve İspanya La Liga'dan nefes kesecek maçlar oynanacak. Sporx iddaa ekibi, 30 Haziran Salı günü oynanacak karşılaşmalardan en önemlilerini sizler için değerlendirdi. Geride kalan hafta sonu kazandırmaya devam eden Sporx iddaa ekibi, Salı günü bankolarıyla da sizlere yardımcı olmaya hazır. Herkese bol şanslar...İngiltere Premier Lig'de Everton ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester, Brighton ile golsüz berabere kaldıktan sonra FA Cup'ta Chelsea'ye elenmekten kurtulamadı. Elindeki Şampiyonlar Ligi biletini kaptırmak istemeyen Leicester'ın galibiyeti ihtiyacı var ama pandemi arasından sonra eski görüntülerinden uzak olduklarını söyleyebiliriz. Carlo Ancelotti 'nin ekibi Everton ise UEFA Avrupa Ligi iddiasını sürdürmek istiyor ama onlar da hücum yollarında pek etkili değiller. Ara sonrası oyun olarak sıkıntılar yaşayan iki takımın mücadelesinde ilk yarı dengenin bozulacağını düşünmüyorum. Yüksek ihtimalle 90 dakika da beraberlikle bitecek. Yüksek oran arayanlar ilk yarı ve maç sonucu beraberliği işaretleyebilirler.Pickford; Coleman, Keane, Holgate, Digne; Iwobi, Davies, Gomes, Bernard; Calvert-Lewin, RicharlisonSchmeichel; Justin, Evans, Çağlar Söyüncü, Chilwell; Ndidi; Gray, Tielemans, Praet, Barnes; Vardyİngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Norwich karşı karşıya gelecek. Arsenal ligde yaptığı hataların ardından Şampiyonlar Ligi hedefinden uzaklaştı. Artık sadece UEFA Avrupa Ligi bileti alabilirler. Her ne olursa olsun Arsenal gibi önemli bir takım, sezonu en üst noktada bitirmek adına sezonun geri kalan bölümünde elinden geleni yapacaktır. Üstelik bu hafta karşılarında son sırada yer alan ve kümede kalma şansını fazlasıyla zora sokan Norwich olacak. Norwich bitime kısa süre kümede kalmak istiyorsa seri galibiyetler almaları gerekiyor. Arsenal deplasmanında belki de son kurşunlarını atacaklar. Konul ekip deplasmanda olmasına rağmen gol bulabilit ama Arsenal'in galibiyete ulaşacağını düşünüyorum. Arsenal galibiyetini kuponlarda işaretleyebiliriz.Martinez; Mustafi, Holding, Tierney; Bellerin, Ceballos, Xhaka, Saka; Pepe, Nketiah, AubameyangKrul; Aarons, Godfrey, Tettey, Lewis; McLean, Vrancic; Buendia, Duda, Hernandez; Pukkiİngiltere Premier Lig'de West Ham United ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında Chelsea'yi deplasmanda tek golle deviren West Ham'da işler yolunda gitmiyor. Manuel Pellegrini'nin ardından David Moyes ile yola devam eden West Ham, son 12 lig maçında sadece 1 galibiyet aldı ve küme düşme hattından uzaklaşamadı. West Ham'ın artık bir şeyler yapması ve havayı değiştirmek adına kazanması gerekiyor. Frank Lampard yönetiminde iyi işler tapan Chelsea ligde kazanarak devam ederken, hafta sonu kupada da Leicester'ı eledi. Şampiyonlar Ligi yolunda hata yapmak istemeyen Chelsea, sıkıntılı günler geçiren rakibi karşısında 3 puan dışında başka bir şey düşünmüyor. Açıkçası ligde son 3 maçında gol bile atamayan West Ham'ın bu maçı kazanması büyük sürpriz olur. Kadro kalitesi, form durumu ve hedefi doğrultusunda Chelsea'nin kazanarak evine döneceğini düşünüyorum.Fabianski; Fredericks, Ogbonna, Diop, Cresswell; Soucek, Rice; Fornals, Noble, Anderson; AntonioKepa; Azpilicueta, Rudiger, Zouma, Alonso; Barkley, Kante, Kovacic; Willian, Giroud, Loftus-Cheekİtalya Ligi'nde Inter ile Brescia karşı karşıya gelecek. Lider Juventus'un gerisinde kalan ve şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Inter, artık gelecek sezonun çalışmalarına başladı. Ancak Antonio Conte yönetimindeki Inter, sezonu en üst noktada bitirmek için sonuna kadar elinden gelenin fazlasını yapacaktır. Bu hafta Inter'in karşısında kümede kalma savaşı veren ama her geçen hafta şansı daha da azalan Brescia olacak. Inter'in bu karşılaşmada rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Oranı biraz arttırmak adına ilk yarı Inter galibiyetine yönelebiliriz.Handanovic; Bastoni, De Vrij, Godin; Moses, Barella, Gagliadini, Biraghi; Eriksen; Lukaku, MartinezJoronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, DonnarummaBURAK ŞEN: İtalya Ligi'nde SPAL ile Milan karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi bileti almak isteyen Milan, hafta sonu Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta, Cengiz Ünder'li Roma'yı yenerek hem önemli bir galibiyet aldı hem de moral olarak iyi duruma geldi. Şimdi ligin son sırasında yer alan ve kümede kalma şansını zora sokan SPAL'a konuk olacaklar. Roma zaferiyle bu deplasmana çıkacak olan Milan, kazanarak yoluna devam edecektir. Milan'ın galibiyetini kuponlara işaretleyebiliriz. Bu arada maçta karşılıklı goller olacağını da belirtmek de yarar var.Letica; Cionek, Vicari, Felipe, Reca; Strefezza, Missiroli, Murgia, Fares; Valoti; PetagnaDonnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacur; Saelemaekers, Paqueta, Hakan Çalhanoğlu; RebicReal Betis, pandemi arasından sonra çıktığı 5 maçın 3'ünü kaybetti ve 4 puan alabildi. Levante'ye karşı 58 dakikada 4-0 geriye düşmeleri tam bir skandal performanstı. Şu an teknik direktörsüz bir şekilde yola devam ediyorlar. Kadro, tüm motivasyonunu kaybetmiş durumda. Villarreal ise kötü başladığı sezonu pandemi arasından sonra yükselttiği performansıyla mükemmel bitirmeye çok yakın. 5 maçta 13 puan topladılar ve 4. sıranın 3 puan gerisine kadar geldiler. Celta, Mallorca, Granada'ya karşı kazandılar ve Valencia'yı da mağlup ettiler. Kazandıkları 4 maçın tamamında gol yemediler. Paco Alcacer ile birlikte net bir 9 numaraya sahip olmaları da bu yükselişte önemli bir etken.Real Betis'in yıldızlarından William Carvalho, cezası nedeniyle bu maçta yok. Andres Guardado'nun bu maçta oynaması bekleniyor. Joaquin, kas sakatlığı nedeniyle yok. Emerson da cezası nedeniyle oynamayacak. Geçici teknik direktör Trujillo ile 5-4-1 ile 3-4-2-1 arası bir düzende oynuyorlar. Villarreal'de ise Ramiro Funes Mori'nin sakatlığı nedeniyle oynaması beklenmiyor.Maç tahminine gelecek olursak Villarreal bu maçın açık favorisi. Oran artırmak isteyenler için handikaplı Villarreal galibiyeti de güzel bir seçenek olarak göze çarpıyor.Robles; Mandi, Feddal, Sidnei; Barragan, Alena, Guardado, Moreno; Fekir, Canales; IglesiasAsenjo; Gaspar, Albiol, Torres, Moreno; Chukwueze, Iborra, Anguissa, Cazorla; Moreno, Alcacer