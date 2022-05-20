1. Lig'de playoff eşleşmeleri belli oldu!

Spor Toto 1. Lig'de oynanan maçların ardından Süper Lig plyaoff eşleşmeleri belli oldu.



Eyüpspor, Balıkesirspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Eyüpspor'un gollerini 6. dakikada Mete Kaan Demir, 37. dakikada Caner Hüseyin Bağ ve 75. dakikada Jesse Sekidika kaydetti. Eyüpspor, sezonu 6. sırada bitirdi.



BB Erzurumspor, Denizlispor'a deplasmanda 4-0 yenildi. Denizlispor'un gollerini 19. dakikada Oğuz Yılmaz, 25. dakikada Gökhan Süzen, 42. dakikada Ömer Şişmanoğlu ve 90+3. dakikada Okan Derici kaydetti. BB Erzurumspor, bu sonuçla sezonu 5. sırada bitirdi.



İstanbulspor ise Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı.



Bu sonuçların ardından playoff eşleşmeleri şu şekilde oldu:



Bandırmaspor - Eyüpspor

İstanbulspor - BB Erzurumspor





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