20 Kasım
Peterborough-Stockport County
23:00
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
22:00
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
00:00
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
01:30
21 Kasım
Ceara-Internacional
03:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

1. Lig'de haftanın yayın ekranı

Trendyol 1. Lig'in 14. haftası, Manisa FK ile Adana Demirspor arasındaki açılış maçıyla yarın start alıyor.

calendar 20 Kasım 2025 10:37
Haber: Trtspor, Fotoğraf: AA
1. Lig'de haftanın yayın ekranı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 14. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.
 
Haftanın açılış müsabakasında Manisa FK, yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak. Tüm maçlar TRT ve TABİİ SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.
 
Trendyol 1. Lig'de 14. haftanın maç programı ve yayın ekranı şöyle:
 
21 Kasım Cuma:
 
20.00 Manisa FK-Adana Demirspor (Manisa 19 Mayıs) - TRT SPOR
 
22 Kasım Cumartesi:
 
13.30 Atakaş Hatayspor-Atko Grup Pendikspor (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi) - TABİİ SPOR 6
 
13.30 Bandırmaspor-Arca Çorum FK (Bandırma 17 Eylül) - TRT SPOR
 
16.00 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bolu Atatürk) - TRT SPOR
 
19.00 İstanbulspor-Sakaryaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) - TRT SPOR
 
23 Kasım Pazar:
 
13.30 Eminevim Ümraniyespor-Sipay Bodrum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir) - TRT SPOR
 
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK (Iğdır Şehir) - TABİİ SPOR 6
 
16.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Van Atatürk) - TRT SPOR
 
19.00 Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor (Esenler Erokspor) - TRT SPOR
 
24 Kasım Pazartesi:
 
20.00 Serikspor-SMS Grup Sarıyer (Bolu Atatürk) - TRT SPOR
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.