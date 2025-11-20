1. Lig'de haftanın yayın ekranı

Trendyol 1. Lig'in 14. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılış müsabakasında Manisa FK, yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak. Tüm maçlar TRT ve TABİİ SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.
Trendyol 1. Lig'de 14. haftanın maç programı ve yayın ekranı şöyle:
21 Kasım Cuma:
20.00 Manisa FK-Adana Demirspor (Manisa 19 Mayıs) - TRT SPOR
22 Kasım Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Atko Grup Pendikspor (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi) - TABİİ SPOR 6
13.30 Bandırmaspor-Arca Çorum FK (Bandırma 17 Eylül) - TRT SPOR
16.00 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bolu Atatürk) - TRT SPOR
19.00 İstanbulspor-Sakaryaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) - TRT SPOR
23 Kasım Pazar:
13.30 Eminevim Ümraniyespor-Sipay Bodrum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir) - TRT SPOR
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK (Iğdır Şehir) - TABİİ SPOR 6
16.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Van Atatürk) - TRT SPOR
19.00 Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor (Esenler Erokspor) - TRT SPOR
24 Kasım Pazartesi:
20.00 Serikspor-SMS Grup Sarıyer (Bolu Atatürk) - TRT SPOR