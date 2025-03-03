Trendyol 1. Lig'in 28. haftası, 4 Mart Salı günü başlayacak.
Haftanın açılış maçında Manisa FK, Alagöz Holding Iğdır FK'yi konuk edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 28. hafta maçlarının programı şöyle:
4 Mart Salı:
16.00 Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Manisa 19 Mayıs)
20.30 Amed Sportif Faaliyetler-Gençlerbirliği (Diyarbakır)
5 Mart Çarşamba:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankata Keçiörengücü-Esenler Erokspor (Aktepe)
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor (Çorum Şehir)
16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Adanaspor (11 Nisan)
20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor (Atatürk Olimpiyat)
6 Mart Perşembe:
13.30 Erzurumspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Sakaryaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 MKE Ankaragücü-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Eryaman)
20.30 Central Hospital Ümraniyespor-Kocaelispor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
1. Lig'de 28. haftanın perdesi açılıyor
1.Lig'de haftanın açılış maçında Manisa FK, Alagöz Holding Iğdır FK'yi ağırlayacak.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftası, 4 Mart Salı günü başlayacak.
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