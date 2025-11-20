20 Kasım
Peterborough-Stockport County
23:00
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
22:00
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
00:00
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
01:30
21 Kasım
Ceara-Internacional
03:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

1. Lig'de 14. hafta hakemleri açıklandı

TFF Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu. Hafta, 21 Kasım Cuma günü Manisa FK–Adana Demirspor maçıyla başlayacak.

calendar 20 Kasım 2025 15:54 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2025 15:55
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
1. Lig'de 14. hafta hakemleri açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 14. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
 
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 14. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
 
21 Kasım Cuma:
 
20.00 Manisa FK-Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
 
22 Kasım Cumartesi:
 
13.30 Atakaş Hatayspor-Atko Grup Pendikspor: Burak Olcar
 
13.30 Bandırmaspor-Arca Çorum FK: Turgut Doman
 
16.00 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler: Fatih Tokail
 
19.00 İstanbulspor-Sakaryaspor: Adnan Deniz Kayatepe
 
23 Kasım Pazar:
 
13.30 Eminevim Ümraniyespor-Sipay Bodrum FK: Gürcan Hasova
 
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK: Furkan Aksuoğlu
 
16.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Turtay
 
19.00 Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor: Alper Akarsu
 
24 Kasım Pazartesi:
 
20.00 Serikspor-SMS Grup Sarıyer: Burak Pakkan
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.