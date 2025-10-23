1. Lig'de 11. haftanın hakemleri!

Trendyol 1. Lig'de 11. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde 11. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
- 24 Ekim Cuma:
16.00 Erzurumspor-Eminevim Ümraniyespor: Oğuzhan Aksu
20.00 Özbelsan Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Ömer Tolga Güldibi
- 25 Ekim Cumartesi:
13.30 SMS Grup Sarıyer-Manisa FK: Burak Olcar
13.30 Adana Demirspor-İmaj Altyapı Vanspor: Süleyman Bahadır
16.00 Atko Grup Pendikspor-Serikspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Sakaryaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Yunus Dursun
- 26 Ekim Pazar:
13.30 Bandırmaspor-Esenler Erokspor: Batuhan Kolak
16.00 Arca Çorum FK-Boluspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-İstanbulspor: Ömer Faruk Turtay
19.00 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK: Alper Akarsu
