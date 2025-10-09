Mbappe'den Madrid–Paris karşılaştırması

2024 yazında PSG'den Real Madrid'e transfer olan Kylian Mbappe, yeni hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fransız yıldız, Madrid'de kendisini daha huzurlu hissettiğini vurguladı.



"MADRID'DE BİRAZ DAHA SAKİNLEŞTİM"



25 yaşındaki forvet, kariyerinin inişli çıkışlı dönemleri olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

Mbappe, sözlerinin Paris'e yönelik bir eleştiri olmadığını özellikle belirtti: