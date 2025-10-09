09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-053'
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

Mbappe'den Madrid–Paris karşılaştırması

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe Madrid'teki hayatına dair konuştu.

09 Ekim 2025
Mbappe'den Madrid–Paris karşılaştırması
2024 yazında PSG'den Real Madrid'e transfer olan Kylian Mbappe, yeni hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fransız yıldız, Madrid'de kendisini daha huzurlu hissettiğini vurguladı.

"MADRID'DE BİRAZ DAHA SAKİNLEŞTİM"

 25 yaşındaki forvet, kariyerinin inişli çıkışlı dönemleri olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:



"Hiçbir kariyer düz bir çizgide ilerlemez. Zor dönemlerden geçtiğiniz yıllar da olur. Ama hayatta ben Madrid'e iyi uyum sağladım. Hatta biraz daha sakinleştim."

"FRANSA'YA GÖNDERME DEĞİL" 

Mbappe, sözlerinin Paris'e yönelik bir eleştiri olmadığını özellikle belirtti:

"Bu Fransa'ya bir gönderme değil ama Madrid'de kendimi daha huzurlu hissediyorum. Hayat Paris'ten daha farklı, daha ölçülü."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
