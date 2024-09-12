ZTK'da 2. eleme turu kura çekimi, 17 Eylül'de yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunun kura çekimi 17 Eylül Salı günü saat 14.00'te Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ZTK'da 2. eleme turu kura çekimi, 17 Eylül'de yapılacak
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12 Eylül 2024 17:23
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunun kura çekimi, 17 Eylül Salı günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek ve saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.

İkinci eleme turu tek maç eleme usulüne göre oynanacak, turu geçen ekip adını 3. eleme turuna yazdıracak. Bu turda 64 takım mücadele edecek ve 32 ekip bir üst tura yükselecek.

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