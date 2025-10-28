Zorbay Küçük'ün bu sezon Süper Lig'de yönettiği maçlar!

Türk hakemliğine yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında tam 152 hakem PFDK'ye sevk edildi. PFDK'ye sevki yapılan üst klasman hakemlerinin arasında Zorbay Küçük de yer aldı.



ZORBAY KÜÇÜK'ÜN YÖNETTİĞİ MAÇLAR



Zorbay Küçük'ün PFDK'ye sevk edilmesinin ardından 33 yaşındaki hakemin bu sezon hangi maçları yönettiğini merak konusu oldu.



İşte Zorbay Küçük'ün bu sezon yönettiği karşılaşmalar:



Süper Lig:



- Trabzonspor 2-0 Eyüpspor

- Alanyaspor 0-1 Galatasaray

- Çaykur Rizespor 1-0 Gençlerbirliği

- Başakşehir 0-0 Eyüpspor

- Gençlerbirliği 0-1 Antalyaspor (VAR)

- Kocaelispor 0-1 Samsunspor



1. Lig:



Esenler Erokspor 1-1 Bodrum FK



