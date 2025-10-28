28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Zorbay Küçük'ün bu sezon Süper Lig'de yönettiği maçlar!

TFF'nin açıkladığı bahis oynayan 152 hakem arasında yer alan Zorbay Küçük'ün bu sezon yönettiği karşılaşmalar gündem oldu.

calendar 28 Ekim 2025 21:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Zorbay Küçük'ün bu sezon Süper Lig'de yönettiği maçlar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türk hakemliğine yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında tam 152 hakem PFDK'ye sevk edildi. PFDK'ye sevki yapılan üst klasman hakemlerinin arasında Zorbay Küçük de yer aldı.

ZORBAY KÜÇÜK'ÜN YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Zorbay Küçük'ün PFDK'ye sevk edilmesinin ardından 33 yaşındaki hakemin bu sezon hangi maçları yönettiğini merak konusu oldu.

İşte Zorbay Küçük'ün bu sezon yönettiği karşılaşmalar:

Süper Lig:

- Trabzonspor 2-0 Eyüpspor
- Alanyaspor 0-1 Galatasaray
- Çaykur Rizespor 1-0 Gençlerbirliği
- Başakşehir 0-0 Eyüpspor
- Gençlerbirliği 0-1 Antalyaspor (VAR)
- Kocaelispor 0-1 Samsunspor

1. Lig:

Esenler Erokspor 1-1 Bodrum FK

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.