ZLATAN'A YENİ SÖZLEŞME

1+1 YILLIK YENİ ANLAŞMA

5 MİLYON € + 1 MİLYON €

"50 YAŞIMA KADAR OYNARIM"

İtalya Ligi takımlarından Milan, efsane ismi'in geri dönmesinin ardından bambaşka bir görüntü ortaya koydu. Milan'ın toparlanmasında Hakan Çalhanoğlu ile birlikte pay sahibi olan Zlatan Ibrahimovic için sürpriz bir gelişme yaşandı.38 yaşındaki İsveçli golcü, Milan ile sözleşmesini tamamladıktan sonra ülkesine dönmeye hazırlanırken, İtalyan ekibinden 'Takımda kal' çağrısı geldi. Stefano Pioli ve futbolun başındaki isim Paolo Maldini, Zlatan Ibrahimovic'in kalmasına karar verdi.İtalyan basınından Corriere della Sera, Zlatan Ibrahimovic'in bir yıllık yeni sözleşme imzalanacağını duyururken, Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edilmesi halinde, dünyaca ünlü golcünün sözleşmesinin uzayabileceği vurgulandı.Öte yandan Zlatan Ibrahimovic'in Milan'dan yeni sözleşme karşılığında 5 milyon euro maaş ve 1 milyon euroya kadar bonus alacağı belirtildi.Ekim ayında 39 yaşına girecek olan Zltan Ibrahimovic, Ocak ayında geldiği Milan'da çıktığı 17 maçta, 10 gol atıp, 5 asist yaptı.Kısa bir süre önce söylediği "50 yaşıma kadar aynı seviyede oynayabilirim" sözünü sosyal medya hesabından paylaşan Zlatan, kendisine katıldığını ifade etti.