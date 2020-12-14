"Zlatan 5 yıl daha oynar sonra UEFA Başkanı olur"

Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola temsil ettiği oyuncusunun bu performansıyla 5 sezon daha çıkarabileceği iddiasında bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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'Zlatan 5 yıl daha oynar sonra UEFA Başkanı olur'
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14 Aralık 2020 23:30
Zlatan Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola oyuncusunun performasına övgüler yağdırarak oyuncusunun kariyer sonrası futbol için önemli bir mevkiiye gelebileceğini söyledi.

Ünlü oyuncu tensilcisi yaptığı değerlendirmede Ibrahimovic'in yaşına rağmen gösterdiği azimden övgüyle bahsederek, "Rahatlıkla 5 yıl daha oynayabilecek azim ve performansta. Zlatan'ı yorgunken hiç görmedim." sözlerini kullandı. Raiola ayrıca oyuncusunun futbolu bıraktıktan sonra önemli görevler almayı sürdürebileceğini belirterek, "Belki de UEFA Başkanı olmak gibi bir göreve gelerek futbolu değiştirmeye devam eder" diye konuştu.

"ONU MLS'YE GÖTÜRDÜĞÜM İÇİN PİŞMANIM"


Raiola oyuncusunu MLS'e götürdüğü için de pişman olduğunu söyleyerek, "Orada boşa zaman kaybettik. Yaşadığı sakatlıktan sonra böyle geri dönen başka bir futbolcu olamaz" ifadelerini sözlerine ekledi.



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