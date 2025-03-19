Ziraat Bankkart, finale yükseldi!

CEV Kupası yarı finalinde İtalya'da 3-2 kaybettiği maçın rövanşında Trentino Itas'ı 3-1 yenen Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, organizasyonda adını finale yazdırdı.



Mücadelenin ilk sayılarında iki takımda hata yapmazken, setin başları 8-8 eşitlikle geçildi. Setin ortalarında 2 sayılık (15-13) fark yakalayan Ziraat Bankkart, sonlara doğru avantajını 5 sayıya (20-15) çıkardı. İyi oyununu sürdüren Ziraat Bankkart, ilk seti 25-17 önde bitirdi.



İkinci sete etkili başlayan Ziraat Bankkart, setin başlarında 4 sayılık (6-2) fark yakaladı ve Trentino Itas Başantrenörü Fabio Soli'ye mola aldırdı. Bloklarda Ziraat Bankkart'a kolay sayı imkanı tanımayan Trentino Itas, setin ortalarında eşitliği (16-16) yakaladı. Ziraat Bankkart, son ana kadar çekişmeli geçen seti 25-23 önde tamamladı.



Üçüncü sete defansta iyi oynayarak başlayan Trentino Itas, bloklardan ürettiği sayılarla setin başlarında 3 sayılık (3-6) fark yakaladı. İtalyan ekibi, setin ortalarına doğru farkı 5 sayıya (6-11) çıkarırken, Ziraat Bankkart, Anderson'un servis turunda eşitliği yakaladı: 13-13. Setin sonlarında daha iyi oynayan Trentino Itas, üçüncü seti 25-17 kazandı.



Dördüncü sete 3-0'lık seriyle başlayan başkent temsilcisine, çok geçmeden karşılık veren İtalyan ekibi 6-6'da eşitliği yakaladı. Setin ortalarında 2 sayı öne geçen (12-10) Ziraat Bankkart, setin sonlarında farkı artırdı: 23-19. Başkent temsilcisi, iyi oynadığı dördüncü seti 25-20, maçı da 3-1 kazandı.



İtalya'da 3-2 kaybettiği maçın rövanşında Ankara'da Trentino Itas'ı 3-1 yenen Ziraat Bankkart, organizasyonda adını finale yazdırdı. Maçın ardından Ziraat Bankkartlı voleybolcular sevincini taraftarlarla kutladı.



Maçın en değerli oyuncusu (MVP) Ziraat Bankkart'tan Wouter Ter Maat oldu.



Başkent temsilcisi Asseco Resovia (Polonya)-TOURS VB (Fransa) maçının galibiyle finalde karşılaşacak.



Salon: TVF Ziraat Bankkart



Hakemler: Predrag Balandzic (Sırbistan), Fuad Aghayev (Azerbaycan)



Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Anderson, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Stern, Faik Samed Güneş, Hilmi Şahin)



Trentino Itas: Kozamernik, Sbertoli, Michieletto, Gualberto, Rychlicki, Lavia (Laurenzano, Magalini, Garcia, Bartha, Acquarone)



Setler: 25-17, 25-23, 17-25, 25-20



Süre: 111 dakika (23, 29, 29, 30)



