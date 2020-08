Zion, süre kısıtlamalarından rahatsız!: "Oynamak istiyorum!"

New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson, takımın son iki maçında kendisine uygulanan süre kısıtlamalarından hoşlanmadığını belirtti.



Williamson, ESPN'e şu açıklamalarda bulundu:



"Dürüst olmak gerekirse çok zor, çünkü o ısınmaya başlar başlamaz, benim için siren sesi çalıyor ve etrafa baktığımda, oyundan çıkmam gerektiğini görüyorum. Ben rekabetçi biriyim, sahada kalmak isterim. Oyunda çıktığımda, rekabetçi tarafım oyunda kalmak istiyor. Sanırım bu eğlenceyi biraz etkiliyor ama çok fazla değil."



Williamson, Orlando'daki ilk iki maçında sırasıyla 15 ve 14 dakika oynamıştı. Takımın kararı, Williamson'ın balondan uzun süre dışarıda kalmasından ötürü kaynaklanıyor. Çaylak oyuncu "acil bir ailevi problemden" ötürü, 16 Temmuz'da kamptan ayrılmış ve 13 günlük bir basketbol aktivitesini kaçırmıştı.



Pelicans, sezonun yeniden başlangıcında oynadığı her iki maçta yenilmişti ve New Orleans'ın playoff umutları azalsa da, koç Alvin Gentry, Williamson'a büyük resimden bakılması gerektiğini söylemeye devam etti:



"Onunla bunun hakkında konuştuk. Bu durumlarda akıllı davranmak gerekir. Herkes şu anda oynamak istiyor. Bu konuda koçlarla ve tıbbi ekiple, onun bu durumu kısa ve uzun vadede anlaması için çok çaba sarfediyoruz."