Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Zion, süre kısıtlamalarından rahatsız!: "Oynamak istiyorum!"

New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson, takımın son iki maçında kendisine uygulanan süre kısıtlamalarından hoşlanmadığını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson, takımın son iki maçında kendisine uygulanan süre kısıtlamalarından hoşlanmadığını belirtti.

Williamson, ESPN'e şu açıklamalarda bulundu:

"Dürüst olmak gerekirse çok zor, çünkü o ısınmaya başlar başlamaz, benim için siren sesi çalıyor ve etrafa baktığımda, oyundan çıkmam gerektiğini görüyorum. Ben rekabetçi biriyim, sahada kalmak isterim. Oyunda çıktığımda, rekabetçi tarafım oyunda kalmak istiyor. Sanırım bu eğlenceyi biraz etkiliyor ama çok fazla değil."

Williamson, Orlando'daki ilk iki maçında sırasıyla 15 ve 14 dakika oynamıştı. Takımın kararı, Williamson'ın balondan uzun süre dışarıda kalmasından ötürü kaynaklanıyor. Çaylak oyuncu "acil bir ailevi problemden" ötürü, 16 Temmuz'da kamptan ayrılmış ve 13 günlük bir basketbol aktivitesini kaçırmıştı.

Pelicans, sezonun yeniden başlangıcında oynadığı her iki maçta yenilmişti ve New Orleans'ın playoff umutları azalsa da, koç Alvin Gentry, Williamson'a büyük resimden bakılması gerektiğini söylemeye devam etti:

"Onunla bunun hakkında konuştuk. Bu durumlarda akıllı davranmak gerekir. Herkes şu anda oynamak istiyor. Bu konuda koçlarla ve tıbbi ekiple, onun bu durumu kısa ve uzun vadede anlaması için çok çaba sarfediyoruz."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal