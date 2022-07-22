'Zinedine Ferhat, Alanyaspor'da!'

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir zaman kalmasına rağmen transferde oldukça ağır hareket eden Alanyaspor, 4. transferini Cezayir'den yaptı.



Alanya Postas'nda yer alan habere göre; Alanyaspor, 2016 yılından beri Fransa 2. Ligi'nde forma giyen 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Zinedine Ferhat'ı iki yıllığına renklerine bağladı.



Alanyaspor, bu sezon şu ana kadar Mert Yusuf Torlak, Jure Blkovec ve Cem Çelik'i kadrosuna katmıştı.





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