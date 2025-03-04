Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 turnuvası Indian Wells'in elemelerinde final turuna yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünya sıralamasında 77. basamakta yer alan Zeynep Sönmez, ABD'deki turnuvada Çinli Sijia Wei'yi 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.
Bu sonuçla elemelerde final turuna kalan Zeynep, ana tablo yolundaki son maçında Avustralyalı Ajla Tomljanovic ile karşılaşacak.
Zeynep Sönmez, Indian Wells elemelerinde final turuna yükseldi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Indian Wells'te elemelerde final turuna yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mart 2025 14:27
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 turnuvası Indian Wells'in elemelerinde final turuna yükseldi.
- 15:55 Bodrum FK 15 hafta sonra düze çıktı
- 15:11 Totti ve Cassano tartıştı: Mourinho!
- 14:56 Bayern Münih'te 5 numaralı forma emekli ediliyor!
- 14:46 Icardi oturdu, 'turistik yer' seçildi
- 14:40 Beşiktaş'a joker genç: Toby Collyer
- 14:30 Serdal Adalı, canlı yayına konuk olacak
- 14:27 Zeynep Sönmez, Indian Wells elemelerinde final turuna yükseldi
- 14:25 Serdal Adalı'nın tahmini doğru çıktı
- 14:20 Sivasspor'da kötü gidişat sürüyor
- 14:14 Fenerbahçe Beko'dan Euroleague'de tarihe geçen ribaunt performansı
- 14:11 Türkiye Kürek Şampiyonası Meriç Nehri'nde yapılacak
- 14:08 Trabzonspor'un deplasman kabusu sürüyor!
- 14:05 Sivasspor, kazanmayı unuttu
- 14:03 Çorum FK, 1. Lig'de Boluspor'u ağırlayacak
- 14:00 Kick boksta Wako Dünya Kupası, Antalya'da yapılacak
- 13:58 THY, CEV Kupası yarı final ilk maçında Igor Gorgonzola'ya konuk
- 13:47 GM'ler, Trae Young'ın geleceğini yakın takipte
- 13:46 "Wizards, Bradley Beal'ı geri almayı düşündü" iddiası
- 13:46 Dallas Mavericks, bilet fiyatlarını artırıyor
- 13:41 İsrail'e kırmızı kart göster çağrısına destekler devam ediyor
- 13:24 İtalya'da Gökhan İnler fırtınası!
- 12:59 En-Nesyri, rekora 8 gol uzaklıkta!
- 12:50 Beşiktaş'ta Paulista da iyileşti, tribüne kim çıkacak?
- 12:49 Sivasspor'da teknik direktör değişikliği!
- 12:45 Beşiktaş Solskjaer ile savunmada da toparlandı!
- 12:44 Tüzemen: "Okan Hoca tükenmişlik sendromunda"
- 12:44 Jose Mourinho: "4 puan fark da kapanacak!"
- 12:37 Galatasaray'da yıldızlar endişe yaratıyor!
- 12:30 Fenerbahçe - Rangers maçına İspanyol hakem
- 12:28 Okan Buruk'tan Alanyaspor öncesi karar!
- 12:16 Roma, Victor Nelsson'u geri gönderiyor!
- 12:03 Cenk Tosun'dan Japonya'ya yeşil ışık
- 11:55 Meyers Leonard emekli oldu
- 11:54 NBA'den Ty Jerome'a 25 bin dolar para cezası
- 11:54 Kerr: "Stepsler çalınsa, NBA'in kalitesi artacak"
- 11:53 Galatasaray'da Fernando Muslera sevindirdi
- 11:53 Irving, diz burkulmasına rağmen faul atışlarını attı!
- 11:45 Fenerbahçe taraftarın yüzünü Borsa'da güldürdü
- 11:41 Galatasaray'daki düşüşün 7 sebebi!
- 11:29 Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusu
- 11:27 Beşiktaş'ta Ciro Immobile'ye özel program
- 11:16 Emirhan Topçu: "Kartal gibi uçacağım"
- 11:16 Beşiktaş, Eurocup'ta çeyrek final bileti için sahada
- 11:05 Ciro Immobile golü unuttu
- 11:01 THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı başlıyor
- 10:50 Fenerbahçe ve Vakıfbank, Avrupa'da kozlarını paylaşacak
- 10:38 Mario Lemina'dan olumlu etki
- 10:34 Galatasaray'da 2 yıldız geri dönüyor
- 10:28 Okan Buruk'tan Yunus Akgün kararı
- 10:25 Beşiktaş'ta gönül birliği!
- 10:18 Trabzonspor'un gençleri, Avrupa'da tarih yazmak istiyor
- 10:16 Galatasaray'ın ayarını pastalar - partiler bozdu
- 10:05 Thunder, Rockets'ı Shai Gilgeous-Alexander'ın 51 sayısıyla yendi
- 10:04 Beşiktaş Solskjaer ile yüksekten uçuyor
- 10:03 Yapay zekanın Süper Lig şampiyonluk tahmini
- 09:57 Galatasaray, Unicaja'ya ilk mağlubiyetini tattırmak istiyor
- 09:51 Galatasaray'da puanlar Osimhen'den
- 09:41 Zirve yarışına Milan Skriniar etkisi!
- 09:39 Fenerbahçe için Rangers karşısında tarihe geçme fırsatı
- 09:30 Fatih Terim'in takımı Al-Shabab'ta kriz çıktı!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Bayern Münih'te 5 numaralı forma emekli ediliyor!
İtalya'da Gökhan İnler fırtınası!
FA Cup'ta son çeyrek finalist uzatmalarla Nottingham Forest!
Juventus'tan üst üste 5. galibiyet
Nathan Ake'den sakatlık açıklaması!
Vinicius Junior'dan Ballon d'Or açıklaması!
Fabio Capello'dan Messi ve Yamal kıyası!
Onana, Manchester United'dan ayrılmak istemiyor!
Milan'da Reijnders'a yeni sözleşme!
Szczesny'den Barcelona ve gelecek açıklaması!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Roma, Victor Nelsson'u geri gönderiyor!
-
2
Bayern Münih'te Sacha Boey kararı!
-
3
Galatasaray'da 2 yıldız geri dönüyor
-
4
Fatih Terim'in takımı Al-Shabab'ta kriz çıktı!
-
5
İbrahim Hatipoğlu: "Bir yere kaçmıyoruz!"
-
6
Muslera duruma el koydu: "Konsantre olalım"
-
7
Yusuf Akçiçek için geliyorlar!
-
8
Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusu
-
9
Julio Cesar: "Mourinho bir dahidir!"
-
10
Galatasaray'ın ayarını pastalar - partiler bozdu
EN ÇOK YORUMLANANLAR