Zeynep Sönmez, Indian Wells elemelerinde final turuna yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Indian Wells'te elemelerde final turuna yükseldi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Zeynep Sönmez, Indian Wells elemelerinde final turuna yükseldi
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04 Mart 2025 14:27

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 turnuvası Indian Wells'in elemelerinde final turuna yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünya sıralamasında 77. basamakta yer alan Zeynep Sönmez, ABD'deki turnuvada Çinli Sijia Wei'yi 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.

Bu sonuçla elemelerde final turuna kalan Zeynep, ana tablo yolundaki son maçında Avustralyalı Ajla Tomljanovic ile karşılaşacak.

 

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